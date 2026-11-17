संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन (रोहतास)। डेहरी प्रखंड क्षेत्र के वित्तीय वर्ष 2026-27 में रबी फसल की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की ओर से तिलहन और दलहन फसलों की खेती पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

इसके तहत सरसों की खेती के लिए चार पंचायतों में 60 किसानों का चयन कर 60 एकड़ में फसल प्रदर्शन (डेमो) कराया जाएगा। वहीं, चना की खेती के लिए 25 किसानों का क्लस्टर बनाया गया है। प्रत्येक पंचायत में 15 किसानों का चयन डेहरी प्रखंड कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि सरसों की खेती के लिए बेरकप, दहाउर, पतपुरा और चकनहां पंचायतों में क्लस्टर बनाए गए हैं। प्रत्येक पंचायत में 15 किसानों का चयन किया गया है।

बेरकप पंचायत के भुसहुला और चैनपुर, दहाउर पंचायत के सुअरा और चकिया, पतपुरा के पतपुरा, घोंघहा और ओझवलिया तथा चकनहा पंचायत के पटनवा और बडिहां गांव को इसमें शामिल किया गया है। प्रत्येक किसान को एक एकड़ में सरसों की खेती का डेमो करना है। इसके लिए कुल 1 क्विंटल 20 किलोग्राम बीज का लक्ष्य निर्धारित है।

चना की खेती के लिए 25 किसानों का चयन इसी तरह गंगौली पंचायत के सिधौली और अहिबरनपुर गांव में चना की खेती के लिए 25 किसानों का चयन किया गया है। प्रत्येक किसान एक एकड़ में चना की खेती करेगा। इसके लिए आठ क्विंटल बीज का लक्ष्य रखा गया है।