अरुण प्रसाद, आरा। भोजपुर के किसानों के लिए टमाटर और बैंगन की खेती में इन दिनों दो बड़ी समस्या आ रही है - पौधों का बढ़वार रुकना और फूल-झड़ना।

जिले के अगिआंव प्रखंड अंतर्गत पवार पंचायत के खनेट गांव निवासी किसान रजनीश राय ने बताया कि उनका टमाटर 45-50 दिन का और बैंगन 70 दिन का हो गया है। नर्सरी से पौधा लाकर डीएपी, यूरिया, पोटाश और रोजर-मिराकुलान तक का छिड़काव कर चुके हैं, लेकिन फिर भी फल नहीं बन रहा।

बैंगन में तो बारिश के बाद जड़ गलन की बीमारी भी लग गई थी। इस सवाल का समाधान बताया है कृषि वैज्ञानिक प्रवीण कुमार द्विवेदी ने। क्या करना है? वैज्ञानिक की सलाह डॉ. द्विवेदी के अनुसार, किसान अब नाइट्रोजन (डीएपी/यूरिया) देना बंद कर दें। पौधे को अब फूल और फल के लिए ताकत चाहिए, बढ़वार के लिए नहीं। इसके लिए एक विशेष घोल का स्प्रे करें। एक लीटर पानी में घोलें -0:52:34 एनपीके - 5 ग्राम, बोरॉन - 2 ग्राम, चिलेटेड जिंक - 2 ग्राम। इसे अच्छी तरह मिलाकर पूरे पौधे पर तर-बतर कर छिड़काव करें।

क्यों कारगर है ये फॉर्मूला? 0:52:34 एनपीके: इसमें नाइट्रोजन शून्य है। ये पौधे को फूल से फल बनाने की ताकत देता है और फूलों को झड़ने से रोकता है।बोरॉन: टमाटर-बैंगन में फूल झड़ने और फल टेढ़ा-मेढ़ा होने की सबसे बड़ी वजह बोरॉन की कमी है।