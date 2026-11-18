जागरण संवाददाता, पूर्णिया। किसानों की आय बढ़ाने और उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जिले में स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जीविका के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन के साथ तकनीकी जानकारी भी दी जा रही है।

इसी पहल के तहत रुपौली प्रखंड के हरना गांव की श्रीमता पंचायत में ज्योति दीदी सहित विभिन्न किसान दीदियों के खेतों में करीब 2500 स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए गए। पौधरोपण प्रदान टीम और जीविका के संयुक्त सहयोग से जीविका से जुड़ी महिला किसानों के खेतों में कराया गया।