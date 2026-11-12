लिम्का बुक : दिल्ली हाट में बिकी पूर्णिया के राजीव राज की 'बाल हनुमान' पेंटिंग; ₹75000 की कोसी कला शैली ने मोहा दिल

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। देश की राजधानी दिल्ली के 'दिल्ली हाट' में एक से सात नवंबर तक आयोजित कला मेले में बिहार के पूर्णिया जिले के ख्यातिलब्ध चित्रकार राजीव राज की विशिष्ट 'कोसी पेंटिंग' शैली ने कला प्रेमियों और दर्शकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया।

इस प्रतिष्ठित कला प्रदर्शनी में राजीव राज की कोसी पेंटिंग शैली की 48 गुणा 48 इंच की चार विशेष मास्टरपीस कृतियों को प्रदर्शित किया गया था। इनमें सबसे अधिक चर्चा और आकर्षण का केंद्र रही 'बाल हनुमान' पेंटिंग, जिसे दिल्ली-एनसीआर के गुरुधाम में रहने वाले एक कला प्रेमी ने ₹75,000 में खरीदा। इसके साथ ही उन्होंने राजीव राज की अन्य कई पेंटिंग्स की भी अग्रिम बुकिंग कराई है।

20 दिनों की अथक साधना से साकार हुई 'बाल हनुमान' की गतिशीलता इस अनूठी 'बाल हनुमान' पेंटिंग को तैयार करने में राजीव राज ने लगातार 20 दिनों तक कड़ी मेहनत की थी। लगभग तीन इंच की बॉर्डर पर किया गया महीन कलात्मक कार्य, बादलों की कई परतों में 'बादल के अंदर बादल' का प्रभाव तथा आकाश में उड़ते हुए बाल हनुमान की गतिशीलता इस पेंटिंग की विशेष पहचान है।

हाथ में सूर्य को थामे, उसे निगलने के लिए आगे बढ़ते बाल हनुमान के पौराणिक प्रसंग को राजीव राज ने अपनी विशिष्ट कोसी पेंटिंग शैली में जीवंत किया है। इस पेंटिंग में उनका विशिष्ट सिग्नेचर 'लोटस' (कमल) भी एक अलग कलात्मक रूप में समाहित है।

'भावनात्मक जुड़ाव के कारण कम कीमत पर दी' अपनी इस विशेष कृति को लेकर चित्रकार राजीव राज ने कहा, "मैंने अब तक बहुत सारी पेंटिंग बनाई हैं, लेकिन इस पेंटिंग में मैंने अपने कौशल और अनुभव को जिस तरह से पूरी तरह लगाया, उससे इसे पूरा करने के बाद एक कलाकार को मिलने वाली आत्मसंतुष्टि मुझे मिली। वास्तव में मैं इस पेंटिंग को फिलहाल बेचना नहीं चाहता था।"

उन्होंने आगे कहा कि कला-प्रेमियों का इस पेंटिंग के प्रति गहरा प्रेम, भावनात्मक जुड़ाव और स्नेह देखते हुए ही उन्होंने इसे अपेक्षाकृत कम कीमत पर बेचने का निर्णय लिया। [सब-हेडिंग: भविष्य में 'एसेट' के रूप में लाखों तक बढ़ सकती है कीमत] पेंटिंग के खरीदार और राजीव राज दोनों का मानना है कि आने वाले समय में इस कलाकृति का मूल्य लाखों रुपये तक पहुंच सकता है, खासकर यदि कोसी पेंटिंग शैली को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कला बाजार में व्यापक पहचान मिलती है।

राजीव राज का कहना है कि आज दुनिया भर में कला को केवल सजावट के रूप में नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत और संभावित 'एसेट' के रूप में भी देखा जा रहा है। उनका मानना है कि जिस तरह जमीन और सोने जैसी संपत्तियों का मूल्य समय के साथ बढ़ सकता है, उसी तरह किसी मौलिक और विशिष्ट कलाकार की कलाकृति की कीमत भी उसकी पहचान, दुर्लभता और कला बाजार में मांग बढ़ने के साथ काफी बढ़ सकती है।

दिल्ली में पहली बार प्रदर्शनी में थी कोसी पेंटिंग, अब शिमला से बुलावा दिल्ली हाट में आयोजित यह प्रदर्शनी कोसी पेंटिंग शैली का दिल्ली में पहला प्रमुख प्रदर्शन रही। प्रदर्शनी को दर्शकों और कला-प्रेमियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली तथा आयोजक संस्था की ओर से राजीव राज को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न होटल और रिसॉर्ट्स की ओर से राजीव राज को कला संबंधी कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। साथ ही उन्हें हिमाचल प्रदेश के शिमला में कोसी पेंटिंग प्रदर्शनी लगाने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसे आने वाले नए वर्ष में आयोजित किए जाने की योजना है।

लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर राजीव राज और उनकी कोसी कला लगभग 30 वर्षों से कला के क्षेत्र में सक्रिय राजीव राज ने वर्ष 2006 से 'कोसी पेंटिंग' शैली के विकास और प्रसार पर विशेष रूप से कार्य किया है। पौराणिक कथाओं, रामायण-महाभारत, लोककथाओं, प्रकृति और कोसी अंचल की सांस्कृतिक विरासत को आधार बनाकर उन्होंने अपनी विशिष्ट चित्रभाषा विकसित की है।