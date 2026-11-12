जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur JLNMCH Dr Kundan Rani Achievement: भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा कॉलेज अस्पताल (जेएलएनएमसीएच) के शिशु रोग विभाग में रेजिडेंट एमडी के रूप में कार्यरत डॉ. कुंदन रानी ने बाल स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक उपलब्धि हासिल की है।

उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित बोस्टन यूनिवर्सिटी के 'चोबानियन एंड एवेडिसियन स्कूल ऑफ मेडिसिन' द्वारा संचालित विशेष पाठ्यक्रम 'पीजी प्रोग्राम इन पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन प्रो' (PG Program in Pediatric Nutrition Pro) को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में उन्हें संस्थान की ओर से प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के संयुक्त सहयोग से संचालित है कार्यक्रम यह उच्चस्तरीय शैक्षणिक कार्यक्रम बोस्टन यूनिवर्सिटी के चोबानियन एंड एवेडिसियन स्कूल ऑफ मेडिसिन तथा मेडइन्स्क्राइब के संयुक्त तत्वावधान में तैयार और संचालित किया गया है। इसके साथ ही इस पाठ्यक्रम को विश्वस्तरीय 'नेस्ले न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट' का भी शैक्षणिक सहयोग प्राप्त है। इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से चिकित्सकों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अनुरूप शिशुओं और बच्चों के पोषण प्रबंधन की बारीकियों से अवगत कराया जाता है।

बच्चों के पोषण और समुचित शारीरिक विकास पर केंद्रित है कोर्स यह पाठ्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों के संतुलित पोषण, उम्र के अनुरूप समुचित शारीरिक एवं मानसिक विकास, पोषण संबंधी विशिष्ट जरूरतों और बाल स्वास्थ्य के संवेदनशील पहलुओं पर केंद्रित है। इसके जरिए चिकित्सकों को बाल पोषण से जुड़े नवीनतम वैज्ञानिक शोध, व्यावहारिक ज्ञान और नैदानिक (क्लीनिकल) दक्षता को विकसित करने का अवसर मिलता है।