पिंडदान करने गयाजी जा रहे हैं? हाटे-बाजारे एक्सप्रेस से जाएं, सुपौल-सहरसा; पूर्णिया और मधेपुरा होकर गुजरेगी

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। Purnea Gaya Hate Bazare Express Pitrupaksha: सीमांचल के प्रमुख केंद्र पूर्णिया को भले ही हाल के दिनों में हवाई सेवा का बड़ा उपहार मिल चुका हो, लेकिन लंबी दूरी की रेल सेवाओं के मामले में जिला आज भी काफी पिछड़ा हुआ है।

विशेष रूप से प्रमुख धार्मिक स्थलों, पर्यटन केंद्रों और देश के बड़े महानगरों के लिए यहां से सीधी ट्रेनों का घोर अभाव है।इस बीच आगामी 26 सितंबर से शुरू हो रहे आस्था के महापर्व पितृपक्ष को लेकर जिलेवासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है।

अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना के लिए गया जी जाकर पिंडदान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए हाटे-बाजारे एक्सप्रेस इस बार सबसे सुगम और मुफीद साधन साबित हो रही है। गौरतलब है कि पूर्व में पूर्णिया से सीधे गया के लिए पर्याप्त बस या सीधी रेल सेवा न होने के कारण लोगों को कई बार गाड़ियां बदलनी पड़ती थीं या फिर कटिहार, भागलपुर व पटना जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी।

यात्रा की इन्हीं दुश्वारियों के चलते बहुत से श्रद्धालु चाहकर भी गया नहीं जा पाते थे। अब हाटे-बाजारे एक्सप्रेस का परिचालन पूर्णिया होकर होने से श्रद्धालुओं को सीधी राहत मिली है और वे बिना किसी भागदौड़ के सीधे गया पहुंच रहे हैं।

सालों से टल रही यात्रा अब हुई मुमकिन स्थानीय भट्ठा बाजार निवासी किशोर चौधरी बताते हैं कि वे बीते कई वर्षों से अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए गया जी जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन सीधी और सुविधाजनक यात्रा व्यवस्था न होने की वजह से हर बार कार्यक्रम टल जाता था।