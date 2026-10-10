पूर्णिया में OLX पर मिले फ्रॉड खरीददार, टेस्ट ड्राइव के नाम पर उड़ा ले गए  R15 बाइक

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। सहायक खजांची थाना पुलिस ने ओएलएक्स पर बाइक खरीदने का बहाना बनाकर टेस्ट ड्राइव के दौरान आर 15 लेकर फरार होने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, दोनों ने मुख्य आरोपी की मदद की थी। मुख्य आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सदर थाना क्षेत्र के नवाब टोला, चिमनी बाजार निवासी तसिरुल हसीब (22) और अररिया जिले के बौसी थाना क्षेत्र के दुर्गापुर निवासी मो. अफसार (21) के रूप में हुई है।



अपर थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि पूर्णिया के एक युवक ने बाइक बेचने के लिए ओएलएक्स पर विज्ञापन दिया था।