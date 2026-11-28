संस, अमौर (पूर्णिया)। पूर्णिया जिले के अमौर प्रखंड अंतर्गत तालबाड़ी पंचायत के सिमलबाड़ी घाट पर कनकेई नदी के ऊपर पुल निर्माण की मांग जोर पकड़ने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से चली आ रही इस गंभीर समस्या की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

पुल के अभाव में आसपास की चार पंचायतों के लोग पूरे साल नाव के सहारे नदी पार करने को विवश हैं, जिससे उनके आवागमन के दौरान हर समय जान का जोखिम बना रहता है। सड़क बनी पर पुल नहीं, मरीजों और रिश्तों पर भी असर ताराबाड़ी पंचायत के पूर्व मुखिया नैयर आलम, हफनिया पंचायत के पूर्व मुखिया मो. हबजूल, डहुआबाड़ी पंचायत के मुखिया राजेश हरिजन सहित दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि घाट के दोनों छोर पर मुख्यमंत्री सड़क का निर्माण हो चुका है, लेकिन बीच में पुल नहीं होने से लोगों का आना-जाना बेहद कठिन है।

ग्रामीणों के मुताबिक, पुल न होने का असर रोजमर्रा की जिंदगी के साथ-साथ सामाजिक मामलों पर भी पड़ रहा है। शादी-विवाह के आयोजनों से लेकर गंभीर मरीजों को अस्पताल ले जाने तक में भारी कठिनाई होती है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि आवागमन की दुर्गमता के कारण बच्चों के लिए अच्छे परिवारों में रिश्ते तय करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।