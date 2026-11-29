राजीव कुमार, पूर्णिया। पलक झपकाते ही उपभोक्ताओं के नाम पर दूसरा सिम निकालकर साइबर ठगों को बेचने और धोखाधड़ी करने वाले अंतरराज्यीय नेटवर्क का पूर्णिया साइबर पुलिस ने उद्भेदन किया है। पुलिस ने मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर चौमुख गांव निवासी मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार किया है।

पूर्णिया के बनमनखी रेलवे स्टेशन के पास और गांव-गांव घूमकर सिम बेचने वाला मिथिलेश अब तक 400 से अधिक फर्जी सिम साइबर ठगों को बेच चुका है। उसके विरुद्ध देश के 18 राज्यों व दो केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर ठगी के 200 से अधिक मामले दर्ज हैं।

दबिश देकर हिरासत में लिया गया, 40 सिम व फोन बरामद वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) डॉ. शौर्य सुमन के निर्देश पर साइबर डीएसपी सह थानाध्यक्ष कनिष्ठ श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने घर पर दबिश देकर आरोपित को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान बिस्तर के नीचे रखे हैंडबैग से 40 सिम कार्ड व एक मोबाइल फोन जब्त किए गए। पूर्णिया साइबर थाने लाकर गहन पूछताछ के बाद दारोगा धर्मेंद्र कुमार शर्मा के बयान पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

डीएसपी कनिष्ठ श्रीवास्तव ने बताया कि विभिन्न साइबर अपराध शिकायतों व नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज मामलों के विश्लेषण, तकनीकी सत्यापन तथा उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण से यह नेटवर्क उजागर हुआ। आरोपित खुद भी मोबाइल में अलग-अलग सिम लगाकर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देता था।

“फोटो सही नहीं आया” कहकर निकालता था दूसरा सिम पूछताछ में मिथिलेश ने स्वीकार किया कि वह सिम जारी करने के लिए पहले उपभोक्ता का पहचान पत्र लेता और चेहरे की फोटो खींचते समय पलक झपकाने को कहता था। पलक झपकते ही पहला सिम निर्गत हो जाता, लेकिन वह झूठ बोल देता कि फोटो सही नहीं आया है।