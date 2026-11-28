लालमोहन, जानकीनगर (पूर्णिया)। नगर पंचायत जानकीनगर में डस्टबिन खरीद पर खर्च की गई राशि को लेकर ऑनलाइन वित्तीय अभिलेखों और कार्यपालक पदाधिकारी के बयान के बीच बड़ा अंतर सामने आया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के ऑनलाइन ट्रायल बैलेंस में डस्टबिन मद में 42.75 लाख रुपये दर्ज हैं, जबकि कार्यपालक पदाधिकारी आलोक शंकर ने खरीद पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च होने की बात कही है।

पोर्टल पर कम राशि दर्ज होने की बात संज्ञान में लाने पर उन्होंने कहा कि लगता है कुछ राशि छूट गई है। दोनों आंकड़ों के बीच 57.25 लाख रुपये का अंतर दिख रहा है। ऑनलाइन दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 57 पर डस्टबिन मद में 42,75,000 रुपये डेबिट और क्लोजिंग बैलेंस में भी इतनी ही राशि अंकित है। यह विवरण 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि का है।

कहीं टूटे मिले डस्टबिन, कहीं खेतों व मवेशियों के नाद के पास डस्टबिन की उपलब्धता और नियमित कचरा उठाव को लेकर स्थानीय नागरिकों ने कई शिकायतें की हैं। कई वार्डों में डस्टबिन की संख्या कम होने, क्षतिग्रस्त अवस्था में रहने और कचरे से भरे रहने की बात कही जा रही है। कुछ स्थानों पर डस्टबिन खेतों, झाड़ियों और मवेशियों के नाद के पास पड़े मिले हैं।

वार्ड नंबर सात के साह टोला चौक के पास सड़क किनारे स्टील के दो डस्टबिन लगे देखे गए। स्थानीय निवासी नागेश्वर शाह और आशीष कुमार यादव के अनुसार, वार्ड में गिने-चुने स्थानों पर ही डस्टबिन हैं और साह टोला में लगे डस्टबिन से कचरे का नियमित उठाव नहीं हो पाता।

वहीं, वार्ड निवासी राजहंस यादव ने बताया कि ऋषिदेव टोला से दक्षिण कई जगहों पर डस्टबिन नहीं हैं और सफाईकर्मी भी नियमित नहीं पहुंचते। ऋषिदेव टोला में एक प्लास्टिक डस्टबिन खेत में और स्टील के दो डस्टबिन मवेशियों के नाद के पास झुकी स्थिति में मिले।

मुख्य बाजार और वार्डों में सफाई व्यवस्था पर सवाल रेलवे स्टेशन के समीप अंबेडकर चौक पर एक प्लास्टिक डस्टबिन टूटा हुआ पाया गया। दुकानदार सत्यम कुमार ने बताया कि उसमें कई दिनों से कचरा जमा है। उनके मुताबिक, ट्रैक्टर से कचरा तो उठाया जाता है, लेकिन डस्टबिन का कचरा नहीं उठता। रेलवे ढाला से दक्षिण झालीघाट रोड पर सीएसपी संचालक लक्ष्मीकांत सिंह ने भी सड़क किनारे कचरा फैले रहने की शिकायत की।

वार्ड नंबर एक के ब्राह्मण टोला निवासी रितेश पांडे ने कहा कि उनके घर के आसपास न तो डस्टबिन हैं और न ही स्ट्रीट लाइट; साथ ही नियमित सफाई भी नहीं होती। रेलवे ढाला से एनएच-107 तक मुख्य बाजार क्षेत्र में भी गिने-चुने डस्टबिन ही नजर आते हैं।

जनप्रतिनिधियों का बयान और पारदर्शिता की मांग वार्ड 11 के पार्षद संतोष कुमार ने बताया कि उनके वार्ड में शुरुआत में लगभग 10 जगह 10 जोड़े प्लास्टिक के डस्टबिन लगाए गए थे, जिसके बाद सात से आठ स्थानों पर स्टील के डस्टबिन लगाए गए। वहीं, वार्ड 12 के पार्षद प्रतिनिधि मुकेश राम के अनुसार, उनके वार्ड में करीब छह जगह प्लास्टिक के छह जोड़े डस्टबिन रखे गए थे।