संस, अमौर (पूर्णिया)।पूर्णिया जिले के अमौर प्रखंड की पोठिया गंगेली पंचायत में मंगलपुर और गंगली के बीच परमान नदी पर पुल नहीं होने से स्थानीय ग्रामीणों को

गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित विभाग की ओर से अब तक पुल का निर्माण नहीं कराए जाने के कारण लोग ग्रामीणों के सहयोग से तैयार अस्थायी चचरी पुल के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को विवश हैं।

करोड़ों की सड़क बनी, पर पुल के बिना अधूरा लाभ इस गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीणों के साथ पंचायत के मुखिया राजेश कुमार, पूर्व मुखिया अखिलेश दास और समाजसेवी सूरज कुमार ने विभागीय उदासीनता के प्रति कड़ा आक्रोश जताया है। मुखिया राजेश कुमार ने बताया कि परमान नदी के दोनों छोर पर करोड़ों रुपये की लागत से मुख्यमंत्री पक्की सड़क का निर्माण तो कराया गया है, लेकिन बीच में पुल नहीं होने के कारण ग्रामीणों को इस सड़क का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है।