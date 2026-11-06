'जो मां का सम्मान नहीं करता, वह लोगों का क्या करेगा'; असम के मुख्यमंत्री पर पप्पू यादव का पलटवार

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बयान पर सांसद पप्पू यादव ने नाराजगी जताते हुए पलटवार किया। उन्होंने सरमा को भाजपा का ‘साइबर पक्षी’ बताया और कहा कि उनके कार्यक्रम में गिनती के लोग पहुंचे थे।

पप्पू यादव ने कहा, “जो व्यक्ति अपनी मां का सम्मान नहीं करता, वह पूर्णिया में लोगों का सम्मान करने आए थे।” उन्होंने चुनौती दी कि सरमा हिंदी पट्टी में जहां से चुनाव लड़ना चाहें, वे वहां निर्दलीय चुनाव लड़कर उन्हें हरा सकते हैं।