किसके सिर सजेगा कोसी स्नातक सीट का ताज? 15 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे 1.34 लाख वोटर

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। बिहार विधान परिषद (Bihar MLC Election 2026) के अंतर्गत कोसी (कोशी) स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का ताज किसके सिर सजेगा, चुनाव का समय अब करीब आ गया है। क्षेत्र के 14 जिलों के 1,34,073 मतदाता 15 प्रत्याशियों में से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे।

सभी 14 जिलों के 118 केंद्रों पर मतदान शुक्रवार को सुबह 08 बजे से शाम 04 बजे तक होगा। मतदान के लिए सभी बूथों पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी बूथों के लिए गुरुवार को मतदान कर्मियों को रवाना कर दिया गया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार ने बताया कि कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में निष्पक्ष, स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने को लेकर हर स्तर पर तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि सभी बूथों के लिए गुरुवार को मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री के साथ रवाना कर दिया गया है। अलग-अलग जिलों से आने वाले मतदान कर्मियों के लिए यहां आवश्यक व्यवस्था की गई है। वाहनों की पार्किंग से लेकर सुचारू ट्रांसपोर्ट तक की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को लेकर भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। साथ ही मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय (थ्री-लेयर) सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मौके पर पूर्णिया के एसएसपी डॉ. शौर्य सुमन ने बताया कि मतदान के दिन पेट्रोलिंग के साथ-साथ ट्रैफिक का भी विशेष ख्याल रखा गया है। चूंकि, 14 जिलों से मतपेटियों को पूर्णिया पहुंचना है, लिहाजा पूरे रास्ते में सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं।