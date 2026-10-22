बिहार विधान परिषद चुनाव पर नीतीश कुमार का मंथन, 8 सीटों को लेकर कर दी भविष्यवाणी!

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने गुरुवार की सुबह पार्टी कार्यालय पहुंचकर विधान परिषद् की आठ सीटों के लिए स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में हो रहे चुनाव की विस्तृत समीक्षा की।

चुनाव की मॉनिटरिंग कर रही टीम और पार्टी पदाधिकारियों से तैयारियों का जायजा लिया और दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव में सभी आठ सीटों पर होगी एनडीए उम्मीदवार की जीत। कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने पार्टी कार्यालय के विभिन्न भवनों का मुआयना कर पूर्व में दिए गए निर्देशों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। नीतीश ने इस मौके पर विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन कुमार सर्राफ से संगठन की जानकारी ली और राष्ट्रीय चुनाव पदाधिकारी एवं पूर्व सांसद अनिल प्रसाद हेगड़े से चुनाव-अभियान को लेकर आवश्यक विमर्श किया व निर्देश दिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी आठ सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत होगी।