संस, बैसा (पूर्णिया)। पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड के दोमुहनी स्थित स्क्रू पाइल पुल की जर्जर स्थिति से कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका गहराती जा रही है। पुल से गुजरना लोगों के लिए जोखिम भरा बना हुआ है, इसके बावजूद प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग मजबूरीवश जान जोखिम में डालकर इसका उपयोग कर रहे हैं।

इस पुल के माध्यम से बैसा प्रखंड की लगभग 12 पंचायतों के लोग प्रखंड मुख्यालय और अन्य जरूरी कार्यों के लिए विभिन्न स्थानों पर आते-जाते हैं। पुल की खराब हालत के कारण हजारों लोगों की आवाजाही और रोजमर्रा की परेशानियां बढ़ गई हैं।

भारी वाहनों पर रोक, 12 पंचायतों के संपर्क पर संकट की आशंका पुल की जर्जर अवस्था को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल इस पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी है। हालांकि, पुल की समुचित मरम्मत या वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर लोगों में चिंता बनी हुई है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। यदि समय रहते इसकी मरम्मत या पुनर्निर्माण नहीं कराया गया, तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि पुल क्षतिग्रस्त होता है, तो करीब 12 पंचायतों के लोगों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हो सकता है, जिससे विद्यार्थियों, मरीजों, किसानों और आम राहगीरों को भारी कठिनाई झेलनी पड़ेगी।