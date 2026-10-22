पूर्णिया में पूर्व विधायक बीमा भारती के बेटे पर अपहरण की कोशिश का आरोप, धमकी का ऑडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, भवानीपुर (पूर्णिया)। पूर्णिया जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र में रूपौली की पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री बीमा भारती के पुत्र राजा मंडल पर अपहरण के प्रयास, मारपीट और फोन पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

इस संबंध में पीड़ित द्वारा भवानीपुर थाने में लिखित आवेदन देने के साथ-साथ दो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के तौर पर पुलिस को सौंपी गई है। इधर, कथित धमकी का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा गरम कर दी है। हालांकि, वायरल ऑडियो में सुनाई देने वाली आवाज की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

शराब पीने का विरोध करने पर शुरू हुआ विवाद भवानीपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या-09 स्थित भवनदेवी टोला निवासी मो. बबलू ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि 19 अक्टूबर की शाम वे अपने नवनिर्मित मकान में मौजूद थे।

इसी दौरान 'पूर्व विधायक' लिखे बोर्ड लगी एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी से राजा मंडल अपने तीन-चार अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचे। आरोप है कि उनके परिसर में बैठकर शराब पीने का विरोध करने पर विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद सभी आरोपी देख लेने की धमकी देते हुए वहां से चले गए।

नाबालिग बेटे को गाड़ी में खींचने और धमकी का आरोप पीड़ित का आरोप है कि उसी रात करीब नौ बजे आरोपी दोबारा पहुंचे और कमरे में सो रहे उनके 15 वर्षीय नाबालिग बेटे मो. महताब आलम को कथित तौर पर जबरन खींचकर गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया। शोर मचने पर परिजनों ने डायल 112 पुलिस टीम को सूचना दी। पुलिस की गश्ती गाड़ी को आते देख आरोपी मौके से फरार हो गए।