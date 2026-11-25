संवाद सहयोगी, बनमनखी (पूर्णिया)। देह व्यापार के लिए मशहूर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 स्थित मोहल्ला का नामकरण एक विशेष अभियान के तहत वर्ष 2008-09 में तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी केशव कुमार सिंह द्वारा आम्रपाली नगर किया गया था।

उस दौरान देह व्यापार में शामिल लोगों ने देह व्यापार से तौबा कर लेने की भी कसमें खाई थी परन्तु देह व्यापार का कारोबार दिनों दिन बंद होने की बजाय फलता फूलता रहा। अब यह मोहल्ला एवं इसके आसपास का इलाका घनी आबादी वाला हो गया है तथा इस इलाके में इन दिनों स्मैक का काला धंधा काफी फलने फूलने लगा है जो संभ्रांत लोगों के लिए परेशान करने वाली समस्या बन गई है।

जमींदार के नाम पर मुंशी नगर रखने का निर्णय इन समस्याओं के स्थाई निदान के लिए मंगलवार को नगर परिषद की सभापति संजना देवी की अध्यक्षता में स्थानीय प्रबुद्ध जन, समाजसेवी एवं आमलोगों की बैठक मवेशी हाट के समीप संपन्न हुई जिसमें सर्वसम्मति से पूर्व से मुहल्ला में चल रहे देह व्यापार को पूरी तरह से बंद करते हुए इस मोहल्ला आम्रपाली नगर का नाम बदलकर इसका नाम पूर्व के जमींदार के नाम पर मुंशी नगर रखने का निर्णय लिया गया है।