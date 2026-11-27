जागरण संवाददाता, पटना। बिहार की महिलाओं को लेकर इंटरनेट मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर यश महेश्वरी की तलाश में पुलिस की टीमें जयपुर और दिल्ली छापेमारी की हैं। दोनों शहरों में उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, पुलिस उसे हिरासत में लेकर पटना लाने की तैयारी में जुटी है। यश महेश्वरी ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया है। ऐसे में उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए पुलिस तकनीकी मदद ले रही है। उसकी अन्य जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं। इस अभियान में साइबर थाने के अधिकारी भी शामिल हैं।

पुलिस ने यश के परिजनों से संपर्क कर उसके ठिकाने के बारे में जानकारी मांगी है। पूछताछ के दौरान परिजनों ने पुलिस को बताया कि उन्हें यश के वर्तमान ठिकाने की कोई जानकारी नहीं है। वह कहां है, इस बारे में वे कुछ नहीं बता सके। इसके बाद पुलिस अपने स्तर से उसकी तलाश में जुटी हुई है।

पटना में दर्ज हैं शिकायतें दरअसल, बिहारी महिलाओं को लेकर कथित टिप्पणी के बाद यश के खिलाफ पटना साइबर थाने में आइटी एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वहीं, भाजपा महिला मोर्चा की ओर से कोतवाली थाने में भी आवेदन दिया गया है।