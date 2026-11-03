पटना: पति का वाट्सएप हैक कर महिला को प्रेम जाल में फंसाया, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर मांगे रुपये

जागरण संवाददाता, पटना। मीठापुर निवासी एक महिला साइबर अपराधियों के जाल में फंसकर ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गई। आरोपित ने पहले महिला के पति का वाट्सएप हैक किया और फिर उसी नंबर से वीडियो कॉल कर उसे अपने झांसे में लिया।

बाद में महिला का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे प्रसारित करने की धमकी दी और मोटी रकम की मांग करने लगा। मामले में पीड़िता ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस जांच में जुटी है। कुछ दिन पहले महिला के वाट्सएप पर उसके पति के नंबर से वीडियो काल आया। पति समझकर महिला ने कॉल रिसीव किया, लेकिन दूसरी ओर कोई अनजान युवक था। प्रेम जाल में फंसाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाया कॉल कटने के बाद एक दूसरे नंबर से युवक लगातार वाट्सएप मैसेज और वीडियो कॉल करने लगा। शुरुआत में महिला ने बातचीत से इनकार किया, लेकिन लगातार संपर्क करने पर वह युवक से बात करने लगी। धीरे-धीरे आरोपित ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया।