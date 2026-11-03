औरंगाबाद में सरकारी जमीन बेचकर ठगे ₹6.50 लाख, म्यूटेशन के समय खुला फर्जीवाड़े का राज

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। जमीन बेचने के नाम पर सरकारी जमीन की रजिस्ट्री कर 6.50 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के एकौनी गांव निवासी कांती देवी, पत्नी मनोज कुमार साथी, ने मंगलवार को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।

उन्होंने कर्मा रोड, रामनगर निवासी रामरूप राम, उनके भाई मिथलेश राम और अशोक राम, गीता देवी तथा उनके भाई शिवपूजन राम को आरोपित किया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पत्नी के खाते में ट्रांसफर किए गए पैसे कांति देवी के अनुसार, रामरूप राम ने उन्हें दो डिसमिल जमीन 6.50 लाख रुपये में बेचने का सौदा किया था। रजिस्ट्री से पहले 5 लाख 70 हजार रुपये रामरूप राम की पत्नी मुन्नी देवी के खाते में ट्रांसफर किए गए। इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री कराई गई।

कांति ने बताया कि दाखिल-खारिज के लिए आनलाइन आवेदन करने पर पता चला कि जमीन गैरमजरूआ है और उसका डिमांड विक्रेता के पिता के नाम पर चल रहा है। विक्रेता को जमीन से जुड़े दस्तावेज पेश करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया, लेकिन उसने दस्तावेज नहीं दिए। रकम वापस मांगने पर भी भुगतान नहीं किया गया।