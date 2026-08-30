SC आरक्षण में सब-कोटा क्यों चाहते हैं जीतन राम मांझी? पंजाब से बिहार तक का जिक्र कर बताया कारण

डिजिटल डेस्क, पटना। आरक्षण की समीक्षा और अनुसूचित जाति (SC) के आरक्षण में उप-वर्गीकरण (सब-कोटा) के मुद्दे पर एनडीए के भीतर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के प्रमुख एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आमने-सामने हैं।

मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन भी इस मुद्दे पर पिता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग अब इस्तीफे की मांग तक पहुंच गई है।

चिराग पासवान ने कहा था कि यदि आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात हो रही है तो जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन भी इसके दायरे में आते हैं। ऐसे में पहले उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए।

इसपर मांझी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात का विरोध इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि इससे कुछ लोगों को लाभ से वंचित होना पड़ेगा। मांझी ने चिराग पासवान से ही इस्तीफा देने को कह दिया।

जंतर-मंतर के प्रदर्शन पर मांझी ने फिर रखी बात इस बीच आरक्षण को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप-वर्गीकरण की वकालत की है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो बहस चल रही है, वह स्वत:स्फूर्त नहीं है। वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्यों को अनुसूचित जाति के आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण करने की अनुमति दी थी। मांझी के अनुसार, देश के कई राज्यों में अनुसूचित जाति के आरक्षण के भीतर सब-कोटा को लेकर चर्चा हुई है। उनका तर्क है कि आरक्षण का लाभ समाज के सभी वंचित वर्गों तक समान रूप से पहुंचना चाहिए। 'कुछ वर्गों को मिल रहा 90 प्रतिशत लाभ' जीतन राम मांझी ने दावा किया कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ वर्षों से कुछ ही वर्गों को अधिक मिलता रहा है। उनके अनुसार, आरक्षण के तहत मिलने वाले लाभ का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा कुछ वर्गों तक सीमित है।

जबकि आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तथा निचले पायदान पर रहने वाले अन्य वर्गों को अपेक्षाकृत कम लाभ मिल पाता है। उन्होंने कहा कि आरक्षण में उप-वर्गीकरण का उद्देश्य किसी का अधिकार छीनना नहीं, बल्कि उन वर्गों तक भी आरक्षण का लाभ पहुंचाना है, जो अब तक इससे पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हो सके हैं। पंजाब का उदाहरण देकर समझाया फायदा मांझी ने अपने तर्क के समर्थन में पंजाब का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में जब अनुसूचित जाति के आरक्षण में विभाजन नहीं था, तब कुछ जातियां आरक्षण का बड़ा हिस्सा हासिल कर रही थीं।

उनके अनुसार, कक्षा-1 की नौकरियों में सात-आठ जातियों को करीब 95 प्रतिशत तक लाभ मिल रहा था। मांझी का दावा है कि आरक्षण में विभाजन किए जाने के बाद इन जातियों का हिस्सा घटकर करीब 45 प्रतिशत रह गया और उन वर्गों को भी अवसर मिलने लगा, जिन्हें पहले आरक्षण का पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा था।