बिहार में आरक्षण को लेकर NDA में घमासान, संतोष सुमन के बाद मांझी ने भी मांगा चिराग पासवान से इस्तीफा

डिजिटल डेस्क, पटना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC-ST) के आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' और उप-वर्गीकरण को लेकर छिड़ी बहस के बीच केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपना पक्ष पूरी तरह साफ कर दिया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण का मूल उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वंचित व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है, इसलिए क्रीमी लेयर और श्रेणियों के भीतर वर्गीकरण (Sub-categorization) की समीक्षा बेहद जरूरी है।

'आरक्षण का लाभ सबसे निचले पायदान तक पहुंचे'

जीतन राम मांझी ने जोर देकर कहा कि आजादी के 78 वर्षों बाद भी दलित समुदाय की कई ऐसी जातियां हैं, जिन्हें शिक्षा, नौकरियों और सरकारी योजनाओं में उनकी आबादी और जरूरत के हिसाब से सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है।