कौन हैं डॉ. अनुज सिंह? जन सुराज ने बनाया उम्मीदवार, अनंत-नीरज की सियासी खींचतान में क्यों आए चर्चा में

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले डॉ. अनुज सिंह का नाम अचानक सियासी चर्चा के केंद्र में आ गया है। जन सुराज ने उन्हें पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इससे पहले मोकामा विधायक अनंत सिंह उनके समर्थन का एलान कर चुके थे।

अनंत सिंह ने जेडीयू के नीरज कुमार की उम्मीदवारी का विरोध करते हुए अनुज सिंह को समर्थन देने की बात कही थी। शिक्षा के क्षेत्र से राजनीति तक का सफर डॉ. अनुज सिंह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने जन सुराज के टिकट पर नवादा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि उस चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली। चुनावी रिकॉर्ड के मुताबिक वह शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन से जुड़े हैं और उन्होंने रिसोर्स जियोग्राफी में पीएचडी की है। नवादा से है अनुज सिंह का नाता अनुज सिंह का संबंध नवादा जिले के नारदीगंज क्षेत्र से बताया जाता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में दाखिल हलफनामे के मुताबिक उनकी उम्र 56 वर्ष थी। उनके हलफनामे में करीब 4.79 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति और करीब 14.31 लाख रुपये की देनदारियां दर्ज थीं। उनकी आय के स्रोतों में कृषि, किराया, मानदेय और अध्यापन शामिल बताए गए हैं। करीब 5 करोड़ की संपत्ति: चुनावी हलफनामे में अनुज सिंह ने अपनी चल-अचल संपत्ति करीब 5 करोड़ रुपये घोषित की है। उनकी आर्थिक स्थिति और संपत्ति का ब्यौरा चुनावी रिकॉर्ड में दर्ज है।

चुनावी हलफनामे में अनुज सिंह ने अपनी चल-अचल संपत्ति करीब 5 करोड़ रुपये घोषित की है। उनकी आर्थिक स्थिति और संपत्ति का ब्यौरा चुनावी रिकॉर्ड में दर्ज है। हलफनामे में केस का जिक्र: चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ नवादा महिला थाना में एक मामला दर्ज होने की जानकारी दी गई है। मामले से संबंधित कानूनी स्थिति की जानकारी आधिकारिक रिकॉर्ड से देखी जा सकती है।

चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ नवादा महिला थाना में एक मामला दर्ज होने की जानकारी दी गई है। मामले से संबंधित कानूनी स्थिति की जानकारी आधिकारिक रिकॉर्ड से देखी जा सकती है। लाइसेंसी राइफल भी: हलफनामे में अनुज सिंह के नाम लाइसेंसी राइफल होने की जानकारी भी दर्ज है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होने के साथ यह जानकारी भी उनके चुनावी प्रोफाइल का हिस्सा है।

हलफनामे में अनुज सिंह के नाम लाइसेंसी राइफल होने की जानकारी भी दर्ज है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होने के साथ यह जानकारी भी उनके चुनावी प्रोफाइल का हिस्सा है। 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ा: डॉ. अनुज सिंह ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में नवादा सीट से जन सुराज समर्थित उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली थी।

डॉ. अनुज सिंह ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में नवादा सीट से जन सुराज समर्थित उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली थी। PhD तक की पढ़ाई: अनुज सिंह की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी चर्चा में है। उन्होंने रिसोर्स जियोग्राफी में पीएचडी की है और शिक्षा संस्थानों से जुड़े प्रबंधन की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। हलफनामे में आपराधिक मामला भी दर्ज चुनावी हलफनामे के अनुसार अनुज सिंह के खिलाफ नवादा महिला थाना में एक मामला लंबित होने की जानकारी दी गई है। रिकॉर्ड में IPC की धारा 341 और 354 से जुड़े आरोपों का उल्लेख है। यह जानकारी उम्मीदवार द्वारा चुनावी हलफनामे में घोषित की गई थी और मामले का वर्तमान कानूनी स्टेटस अलग हो सकता है।

अनंत सिंह के समर्थन से बढ़ी सियासी चर्चा पटना स्नातक सीट पर अनुज सिंह की उम्मीदवारी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अनंत सिंह पहले ही उनके समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी ओर, जेडीयू ने मौजूदा एमएलसी नीरज कुमार को इसी सीट से फिर उम्मीदवार बनाया है। नीरज कुमार और अनंत सिंह के बीच लंबे समय से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की चर्चा रही है। अब जन सुराज ने भी लगा दी मुहर अनुज सिंह को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच 24 सितंबर को जन सुराज ने आधिकारिक तौर पर उनका नाम घोषित कर दिया। पार्टी की दूसरी सूची में पटना स्नातक से अनुज सिंह के अलावा तिरहुत स्नातक से डॉ. विमोहन कुमार और तिरहुत शिक्षक से भूषण झा को उम्मीदवार बनाया गया। इसके साथ जन सुराज ने आठों संबंधित सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं।