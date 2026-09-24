Bihar MLC Election: अनंत सिंह के समर्थित अनुज सिंह को जन सुराज का टिकट, दूसरी लिस्ट में 3 उम्मीदवार घोषित

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। जन सुराज ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. अनुज सिंह को अपना समर्थित उम्मीदवार घोषित किया है। अनुज सिंह को मोकामा विधायक अनंत सिंह का समर्थन पहले ही मिल चुका है। ऐसे में पटना स्नातक सीट पर मुकाबले को लेकर राजनीतिक चर्चाएं बढ़ गई हैं।

अनंत सिंह पहले ही कर चुके हैं समर्थन का एलान पटना स्नातक सीट से जदयू ने मौजूदा एमएलसी नीरज कुमार को दोबारा उम्मीदवार बनाया है। अनंत सिंह नीरज कुमार के खिलाफ पहले ही अपना रुख जाहिर कर चुके हैं और अनुज सिंह के समर्थन की घोषणा कर चुके हैं।

अब जन सुराज की ओर से भी अनुज सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद इस सीट की राजनीतिक तस्वीर और स्पष्ट हो गई है। जन सुराज ने तीन और नाम किए घोषित 24 सितंबर को जन सुराज ने तीन और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पार्टी ने पटना स्नातक से अनुज सिंह के अलावा तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. विमोहन कुमार और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भूषण झा को प्रत्याशी बनाया है।

इन नामों के ऐलान के साथ पार्टी ने बिहार विधान परिषद की सभी आठ संबंधित सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इन पांच सीटों पर पहले घोषित हो चुके थे उम्मीदवार जन सुराज इससे पहले पांच सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुका था। पटना शिक्षक से डॉ. दिव्या ज्योति, दरभंगा शिक्षक से एसपी राय, दरभंगा स्नातक से रवींद्र यादव, सारण शिक्षक से अफाक अहमद और कोसी स्नातक से रजनीश रंजन को उम्मीदवार बनाया गया है। अब तीन और नाम जुड़ने के बाद पार्टी की पूरी सूची सामने आ गई है।