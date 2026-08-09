बिहार के 2 शहरों में पानी सप्लाई के लिए ₹280 करोड़ मंजूर, 17745 घरों तक पहुंचेगा नल का पानी 

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य और केंद्र की सरकार अमृत 2.0 के तहत प्रदेश के हर जिले-गांव तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में जुटी है।

इसी कड़ी में अब मुंगेर और जमालपुर के लिए 280 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। इन दोनों शहरों में अलग-अलग 17,745 घरों को अब नल से पीने का पानी उपलब्ध कराने की तैयारी है।

केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) के तहत दोनों शहरों की जलापूर्ति परियोजनाओं को सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है।

मुंगेर जलापूर्ति परियोजना फेज-1 के लिए 177.72 करोड़ रुपये और जमालपुर जलापूर्ति परियोजना के लिए 102.23 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। दोनों परियोजनाओं पर कुल 279.95 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

योजना के तहत क्या होगा?

नगर विकास एवं आवास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, मुंगेर में परियोजना के तहत 10,540 घरों में नल का जल का कनेक्शन दिया जायेगा। इसके साथ ही 53 एमएलडी क्षमता का नया जलशोधन संयंत्र बनाया जायेगा।

मौजूदा 14 एमएलडी संयंत्र का नवीनीकरण भी होगा। योजना के तहत शहर में छह नए जलमीनार बनाए जाएंगे। जबकि तीन मौजूदा जलमीनारों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पानी की आपूर्ति के लिए करीब 199 किलोमीटर जल वितरण नेटवर्क बिछाया जाएगा। वहीं, जमालपुर जलापूर्ति परियोजना के तहत 7,205 घरों को नल का जल कनेक्शन मिलेगा। यहां चार नए जलमीनार बनाए जाएंगे। साफ पानी की आपूर्ति के लिए करीब 20.77 किलोमीटर राइजिंग मेन तथा करीब 17.49 किलोमीटर जल वितरण नेटवर्क तैयार किया जाण्गा। परियोजना में जल भंडारण और पंप हाउस से जुड़े कार्य भी शामिल हैं।