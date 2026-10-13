वैशाली नाव दुर्घटना: मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 4-4 लाख रुपये, CM सम्राट ने जताया दुख

राज्य ब्यूरो, पटना। वैशाली जिले के राघोपुर में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले के स्वजनों को सरकार की ओर से चार-चार लाख रुपये दिए जाएंगे। मंगलवार रात अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा की।

उन्होंने लिखा कि मासूमों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दु:खद और हृदयविदारक है। इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल स्वजनों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगतों की आत्माओं को शांति दें एवं स्वजनों को यह भारी दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें।