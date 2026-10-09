राज्य ब्यूरो, पटना। वैशाली में 8600 रुपये घूस लेती पकड़ी गई प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ. कामिनी प्रसाद के खाते में 99 लाख 61 हजार रुपये जमा मिले हैं।

शुक्रवार की दोपहर वैशाली में गिरफ्तारी के बाद निगरानी ने देर शाम महिला डाक्टर के पटना के बहादुरपुर हाउसिंग कालोनी के आवास पर छापेमारी की।

इसमें आवास से 15 लाख नकद, फ्लैट एवं बीमा के कागजात और सोने-चांदी के जेवर आदि बरामद हुए हैं। खाते में भी साढ़े 99 लाख से अधिक जमा पाया गया है, जिसे फ्रीज कराने की कार्रवाई की जाएगी।

आय से अधिक संपत्‍त‍ि मामले की भी जांच

देर रात तक छापेमारी की कार्रवाई जारी थी। इस मामले में निगरानी आय से अधिक संपत्ति मामले के आधार पर भी जांच कर कार्रवाई करेगी।

दरअसल, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने शुक्रवार को वैशाली के पटेड़ी, बेलसर PHC की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ. कामिनी प्रसाद और डाटा इंट्री आपरेटर हिमांशु कुमार को 8600 रुपये रिश्वत लेते कार्यालय कक्ष से गिरफ्तार किया था।

पटेढ़ी, बेलसर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जयपाल सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बकाया बिल के भुगतान के बदले प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक और डाटा इंट्री आपरेटर रिश्वत की मांग कर रहे हैं।

उनका 96 हजार रुपये का इंसेंटिव समेत अलग-अलग मदों में कुल एक लाख 29 हजार 800 रुपये बकाया है। दोनों से पूछताछ के बाद उन्हें मुजफ्फरपुर के निगरानी विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा। शिकायतकर्ता जयपाल सिंह मूल रूप से राजस्थान के सिकर जिले के धौद थाना अंतर्गत मांडोला गांव के रहने वाले हैं।