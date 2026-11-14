15 साल के युवा कप्तान के नेतृत्व में मैदान पर उतरेगी बिहार की टीम, वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी पर नजरें

जागरण संवाददाता, पटना। बीसीसीआई द्वारा आयोजित सैयद मुश्ताक अली टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज शनिवार से होगा। एलीट वर्ग के मैच के लिए पहले दिन प्रदेश की पुरुष एवं महिला टीमें मैदान पर उतरेंगी। पुरुष टीम का मुकाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम में सौराष्ट्र से होगा। सबकी नजरें भारतीय टीम के तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर होगी।

15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज वैभव पहली बार प्रदेश की कमान संभालते दिखेंगे। देश की टीम में शामिल वैभव इसके पहले रणजी के चारों मुकाबलों में बिहार के लिए मैदान पर नहीं उतर सके थे। इधर, महिला टीम रायपुर के आरडीसीए मैदान पर केरल के खिलाफ खेलेगी। अंडर-16 का मुकाबला रिलायंस क्रिकेट स्टेडियम वडोदरा में बंगाल के खिलाफ खेला जाएगा। टीम की कप्तानी वैभव सूर्यवंशी को बीते शुक्रवार को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) ने सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्राफी के शुरुआती दो मुकाबलों के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की थी। टीम की कप्तानी वैभव सूर्यवंशी को सौंपी गई, जबकि सूरज कश्यप उप कप्तान बनाए गए।

चार से छह नवंबर तक पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में आयोजित चयन ट्रायल में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन करने के बाद टीम का ऐलान किया गया। टीम में कप्तान वैभव सूर्यवंशी के अलावा आलोक कुमार, आयुष लोहारुका (विकेट कीपर), अल्तमश अशरफ, परम कुमार सिंह, अनमोल कुमार (विकेट कीपर), ऋत्विक राज, सूरज कश्यप (उपकप्तान), मयंक कुमार, राघवेंद्र प्रताप, आशीष कुमार, वासुदेव प्रताप सिंह, मोहम्मद इजहार, अमोद यादव, प्रशांत सिंह, नवाज खान और हिमांशु सिंह शामिल हैं। मंगल महौर और शाकिब हुसैन की उपलब्धता उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगी।