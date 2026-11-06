UPSC CSE Mains Result 2026: 2526 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सफल, 11 नवंबर से भरना होगा DAF

जागरण संवाददाता, पटना। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा-2026 का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सफल अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की है। मुख्य परीक्षा में शामिल हुए कुल 13,343 उम्मीदवारों में से 2,526 अभ्यर्थियों ने अगले चरण यानी साक्षात्कार (पर्सनैलिटी टेस्ट) के लिए जगह बनाई है।

मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब चयन प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक इंटरव्यू की तैयारी में जुटेंगे। साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व, निर्णय लेने की क्षमता, प्रशासनिक समझ और विभिन्न विषयों पर उनकी दृष्टि का आकलन किया जाएगा।

21 से 30 अगस्त तक हुई थी मुख्य परीक्षा यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन 21 से 30 अगस्त 2026 तक किया गया था। इस परीक्षा के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) सहित केंद्र सरकार की विभिन्न सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है।

मुख्य परीक्षा के परिणाम के बाद अब चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों की मेरिट सूची मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। इसके बाद रैंक और सेवा प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न सेवाओं का आवंटन किया जाएगा।

11 नवंबर से 25 नवंबर तक भरना होगा DAF मुख्य परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों के लिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फार्म (DAF) भरना अनिवार्य है। आयोग के अनुसार, इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल 11 नवंबर से 25 नवंबर 2026 तक खुला रहेगा। उम्मीदवार 25 नवंबर को शाम छह बजे तक ही अपना आवेदन जमा कर सकेंगे।

अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल upsconline.nic.in पर लॉगइन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। DAF में शैक्षणिक योग्यता, पता, उच्च शिक्षा, नौकरी अथवा कार्य अनुभव और सेवा संबंधी प्राथमिकताओं की जानकारी देनी होगी। DAF में गलती से बचें, अंतिम सबमिशन से पहले जांचें विवरण आयोग ने उम्मीदवारों को आवेदन में दी गई सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच करने की सलाह दी है। शैक्षणिक प्रमाणपत्रों और अन्य जरूरी विवरणों के अनुरूप ही जानकारी भरना जरूरी है। आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी प्रविष्टियों को अच्छी तरह जांच लेना चाहिए।

समय सीमा चूके तो इंटरव्यू का मौका नहीं मिलेगा यूपीएससी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर DAF जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए ई-समन पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे।