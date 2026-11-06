BPSC 71वीं का रिजल्ट OUT: 3392 पास, 1298 पदों के लिए अब इंटरव्यू की जंग; ऐसे बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के मेंस का परिणाम जारी कर दिया है। इस रिजल्ट के साथ ही हजारों अभ्यर्थियों की नजर अब चयन प्रक्रिया के अगले और अहम पड़ाव पर टिक गई है। मेंस परीक्षा में कुल 3392 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं।

इन सभी को अब इंटरव्यू में शामिल होने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के जरिए बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में 1298 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। 1298 पदों के लिए अब चयन की अंतिम दौड़ 71वीं बीपीएससी परीक्षा में सफलता पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए अब इंटरव्यू सबसे महत्वपूर्ण चरण होगा। मेंस में सफल 3392 उम्मीदवारों के बीच निर्धारित पदों पर जगह बनाने की प्रतिस्पर्धा होगी।

इंटरव्यू में प्रदर्शन और निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसी सूची से उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा। मेंस के बाद इंटरव्यू पर टिकी उम्मीदवारों की नजर प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बाद अभ्यर्थियों ने मेंस परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाई थी। अब परिणाम आने के बाद सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू की तैयारी में जुटना होगा। इंटरव्यू में उम्मीदवारों के व्यक्तित्व, विषय की समझ और विभिन्न मुद्दों पर उनकी जानकारी का आकलन किया जाएगा। हालांकि, इंटरव्यू से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग की ओर से जारी किए जाएंगे। आयोग जल्द जारी करेगा इंटरव्यू का शेड्यूल बीपीएससी की ओर से इंटरव्यू की तारीख और अन्य जरूरी जानकारियां जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है। सफल अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें।