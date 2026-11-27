जागरण संवाददाता, पटना। पटना विश्वविद्यालय के स्नातक (यूजी) स्तरीय छात्रावासों में आवंटन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही लगभग सभी कमरे भर चुके हैं। ऐसे में नए शैक्षणिक सत्र में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों को छात्रावास मिलने की उम्मीद कम है।

सीटें खाली नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने छात्रावास आवंटन की चुनौती खड़ी हो गई है। फिलहाल विश्वविद्यालय में नए सिरे से छात्रावास आवंटन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। छात्रावासों में सीटों की उपलब्धता प्रभावित विश्वविद्यालय के अनुसार छह वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू होने के कारण छात्रावासों में सीटों की उपलब्धता प्रभावित हुई है। शैक्षणिक सत्र 2023-27 में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई अभी जारी है। इनकी पढ़ाई वर्ष 2027 में पूरी होगी।

ऐसे में इस सत्र के अधिकांश विद्यार्थी वर्ष 2027 तक छात्रावासों में रहेंगे। उनके कमरे खाली होने के बाद ही नए विद्यार्थियों के लिए सीटें उपलब्ध हो सकेंगी। महिला छात्रावासों में सबसे अधिक परेशानी छात्रावासों में सीटों की कमी का सबसे अधिक असर महिला छात्रावासों पर पड़ा है। गंगा महिला छात्रावास में पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय, बीएन कॉलेज और मगध महिला कॉलेज की छात्राओं को आवंटन किया जाता है। यहां कुल 88 छात्राओं के रहने की व्यवस्था है, लेकिन वर्तमान में मात्र नौ सीटें ही रिक्त हैं।

इसी तरह मगध महिला कॉलेज परिसर में स्थित छात्रावास में 530 छात्राओं की रहने की व्यवस्था है। इसमें से 2023 में नामांकन ली 375 छात्राओं की पढ़ाई जारी है। इस हिसाब यहां 155 छात्राओं को ही छात्रावास मिलने की संभावना है।

ऐसे में नए सत्र की छात्राओं को छात्रावास आवंटित करना विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसी तरह बीएन कालेज, साइंस कालेज और पटना कालेज के छात्रावासों में भी सीटों की उपलब्धता सीमित है। अधिकांश कमरे पहले से ही आवंटित हैं।