जागरण संवाददाता, पटना। वीरचंद पटेल पथ के आसपास यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने वन-वे प्लान तैयार किया है। यह व्यवस्था पटना हाईकोर्ट आने-जाने वाले वाहनों के लिए लागू होगी। आम नागरिकों के सामान्य आवागमन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वे पहले की तरह ही इस मार्ग से आ-जा सकेंगे।

यातायात पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक हाईकोर्ट के गेट नंबर चार और पांच के आसपास वाहनों के परिचालन की दिशा निर्धारित की गई है। वीआईपी पोस्ट-27 के सामने से प्रवेश इसके तहत वीरचंद पटेल पथ से हाईकोर्ट के गेट नंबर पांच की ओर जाने वाले वाहन वीआईपी पोस्ट-27 के सामने से प्रवेश करेंगे। इसके बाद गेट नंबर पांच से होते हुए गेट नंबर चार के रास्ते मिलर हाईस्कूल के बगल से वीरचंद पटेल पथ पर निकल सकेंगे।

नई व्यवस्था के तहत मिलर हाईस्कूल की ओर से हाईकोर्ट के गेट नंबर चार की तरफ वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, गेट नंबर चार से गेट नंबर पांच की ओर वाहनों के परिचालन और गेट नंबर पांच से वीआइपी पोस्ट-27 की ओर निकास पर भी रोक रहेगी। हालांकि, अग्निशमन वाहन और एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को इस व्यवस्था से छूट दी गई है।