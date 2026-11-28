जागरण संवाददाता, पटना। खरीदारी के साथ बिहार की कला, संस्कृति और स्थानीय स्वाद का भी संगम होगा। राजधानी में 23 से 31 जनवरी 2027 तक पटना शापिंग फेस्टिवल आयोजित करने की तैयारी है।

बापू सभागार और जेपी गंगा पथ पर लगने वाले इस फेस्टिवल में बाजार की रौनक के बीच प्रदेश की पारंपरिक कला और हुनर की झलक भी देखने को मिलेगी।

उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन का मौका

नगर निगम की योजना के अनुसार, फेस्टिवल में बिहार के हस्तशिल्प, हथकरघा, जीआइ उत्पाद और स्थानीय उद्यमियों के सामानों के स्टाल लगाए जाएंगे। स्वयं सहायता समूहों को भी अपने उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन का मौका मिलेगा।

खान-पान के स्टाल पर बिहार के पारंपरिक व्यंजनों के साथ अलग-अलग क्षेत्रों के स्थानीय स्वाद का आनंद लिया जा सकेगा। खुदरा दुकानों और बड़े ब्रांडों की ओर से विशेष छूट और आफर भी दिए जाएंगे। संगीत, नृत्य, नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन फेस्टिवल केवल खरीदारी तक सीमित नहीं रहेगा। लोगों के मनोरंजन के लिए संगीत, नृत्य, नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बच्चों और परिवारों के लिए कार्यशालाएं और दूसरी गतिविधियां भी होंगी। प्रतियोगिताएं आयोजित करने की भी तैयारी है।