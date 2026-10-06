'ट्रैक्टर को राफेल बना दिए हैं', पटना में बाढ़ राहत के दौरान खान सर का मजेदार अंदाज वायरल

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री पहुंचा रहे खान सर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह अपनी टीम के साथ ट्रैक्टर से राहत सामग्री लेकर जाते दिख रहे हैं। इस दौरान ट्रैक्टर की रफ्तार तेज होने पर खान सर ने माइक से ड्राइवर को वाहन धीमा चलाने की हिदायत दी।

तेज रफ्तार ट्रैक्टर पर बोले- राफेल बना दिए हैं वीडियो में खान सर कहते सुनाई देते हैं कि ट्रैक्टर थोड़ा धीमा कर लीजिए, पीछे चल रहे लोगों की लाइन बिगड़ गई है। इसके बाद मजाकिया अंदाज में वह कहते हैं- “ट्रैक्टर को आप राफेल बना दिए हैं।”