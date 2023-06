Bihar: 'इसके डिजाइन में ही गड़बड़ी थी...' निर्माणाधीन पुल गिरने पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव

ये पुल पहली बार नहीं गिरा, अप्रैल 2022 में भी यह निर्माणाधीन पुल गिरा था। तेजस्वी ने आगे कहा कि पथ निर्माण विभाग का काम संभालने के बाद हमने पुल गिरने की जांच IIT रुड़की से कराई थी।

जांच में पता चला कि गंगा नदी पर बन रहे पुल के डिजाइन में ही खामी थी। तेजस्वी ने कहा कि हमने पहले ही इस पुल को लेकर आशंका जताई थी। अभी इस पुल के पिलर संख्या- 5 को लेकर IIT बॉम्बे की रिपोर्ट आना बाकी है।

#WATCH | Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav speaks on the collapse of an under-construction bridge in Bhagalpur which collapsed for the second time. https://t.co/MoeA7wF1nN pic.twitter.com/sgMuTGwaIs— ANI (@ANI) June 4, 2023