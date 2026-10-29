बिहार MLC चुनाव पर तेजस्वी यादव का यू-टर्न, दरभंगा में जीतते ही दे दिया ऐसा बयान

राज्य ब्यूरो, पटना। विधान परिषद में स्नातक कोटे की दरभंगा सीट के परिणाम में देरी पर राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को हेराफेरी की आशंका होने लगी।

एक्स पर पोस्ट के जरिये उन्होंने इसकी आशंका जताई। बाद में बयान जारी कर सभी आठ सीटों के विजेताओं को हार्दिक बधाई दी। मतदाताओं का आभार जताया।

उन्होंने कहा कि शिक्षक और स्नातक का यह निर्वाचन एनडीए सरकार के भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग, शिक्षकों एवं युवाओं पर भाजपा की दमनात्मक कार्रवाई तथा एनडीए की जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध शिक्षित समाज का जनादेश है।

उन्होंने कहा कि यह बदलाव का संदेश है। विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद के भोजपुर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र का उप चुनाव तथा इन चुनावों में एनडीए की हार से स्पष्ट है कि विधानसभा चुनावों में धन-तंत्र और सरकारी मशीनरी से ही भाजपा को जीत मिली थी।