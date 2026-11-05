तेजस्वी बोले- तस्करी नेटवर्क चला रहे RSS को क्यों नहीं आतंकी संगठन घोषित किया जाए

राज्य ब्यूरो, पटना। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक तस्वीर साझा करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर आतंकवाद को प्रश्रय देने का आरोप लगाया है।

तस्वीर में कुछ स्वयंसेवक दिख रहे, उनमें से तीन के चेहरे पर घेरा बनाते हुए तेजस्वी ने उन्हें आतंक-सरीखी गतिविधियों में संलिप्त करार दिया है।

हालांकि, वे अपने आरोपों के आधार में कोई पुष्ट साक्ष्य नहीं दे रहे। दैनिक जागरण पोस्ट तस्वीर की पुष्टि भी नहीं कर रहा। तेजस्वी ने लिखा है कि बिहार में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े चंदन तिवारी, अभिषेक तिवारी, लालटू कुमार और सरस कुमार से 44000 कारतूस पकड़े गए हैं।