तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर हमला, बिहार में रक्षक ही बने भक्षक, जनता खुद करे अपनी रक्षा

जागरण संवाददाता, दरभंगा। Bihar Politics : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

मधुबनी जाने के क्रम में दरभंगा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार को पूरी तरह विफल करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पुलिस अब रक्षक की जगह भक्षक बन गई है।