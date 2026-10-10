तेजप्रताप यादव का पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय से विवाद पर चौंकाने वाला खुलासा, कहा- Ex ब्वॉयफ्रेंड से चैट करती थी

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति में चर्चित तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। रियलिटी शो ‘Rise and Fall 2’ में बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी के मुश्किल दौर को याद किया। तेज प्रताप ने दावा किया कि उनकी शादी पारिवारिक दबाव में हुई थी और शादी के कुछ ही महीनों बाद उनके बीच मतभेद शुरू हो गए थे।

शादी के बाद बढ़ने लगी थीं दूरियां

तेज प्रताप के मुताबिक, शादी के करीब तीन महीने बाद ही उनके और ऐश्वर्या राय के बीच विवाद होने लगे थे। उन्होंने कहा कि दोनों की सोच और जीवनशैली में अंतर था।

उन्होंने यह भी बताया कि कई बार उनका घर जाने का मन नहीं करता था और वह दोस्तों के यहां रुक जाते थे। ये बातें उन्होंने शो में अपनी ओर से रखीं।

चैटिंग को लेकर भी किया दावा

बातचीत के दौरान तेज प्रताप ने एक कथित घटना का जिक्र करते हुए दावा किया कि एक दिन विधानसभा से लौटने पर उन्होंने ऐश्वर्या को अपने पूर्व प्रेमी से चैट करते देखा था।

उन्होंने संदेशों में प्यार जताने वाली बातें होने का भी आरोप लगाया। यह तेज प्रताप का पक्ष है; इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि रिपोर्ट में नहीं की गई है।

कोर्ट में सबूत देने की बात

तेज प्रताप ने यह भी दावा किया कि आपसी विवादों के दौरान उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किए थे और उन्हें अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया था।

मई 2018 में हुई उनकी शादी के कुछ ही महीनों बाद रिश्तों में तनाव सार्वजनिक हो गया था। अब रियलिटी शो में उनके इन बयानों ने एक बार फिर उनकी शादी और तलाक से जुड़े विवाद को चर्चा में ला दिया है।