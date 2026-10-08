Rise And Fall 2: पहले राखी ने गाया- 'लालू जी बड़ा दुख...', अब तेज प्रताप शो से बाहर; क्या हुआ तेजू भैया का?

डिजिटल डेस्क, पटना। रियलिटी शो ‘Rise And Fall Season 2’ को लेकर तेज प्रताप यादव के फैंस के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। शो से तेज प्रताप यादव बाहर हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनके शो से बाहर होने से पहले ही राखी सावंत ने उनके और लालू यादव को लेकर अपने अंदाज में गाना गाया था। अब तेज प्रताप के शो से बाहर होने के बाद राखी का वह अंदाज फिर चर्चा में है।

राखी सावंत ने पहले ही गाया था- ‘लालू जी बड़ा दुख...’ तेज प्रताप यादव के शो में रहने के दौरान राखी सावंत ने उनके पिता लालू यादव का जिक्र करते हुए गाने के अंदाज में अपनी बात रखी थी। उन्होंने तेज प्रताप को लेकर कहा था- ‘लालू जी बड़ा दुख...’। राखी का यह अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा था। अब तेज प्रताप के शो से बाहर होने के बाद इस पुराने बयान को फिर याद किया जा रहा है।

अब तेज प्रताप Rise And Fall 2 से बाहर तेज प्रताप यादव अब Rise And Fall Season 2 का हिस्सा नहीं हैं। उनके साथ अभिनेता करण पटेल भी शो से बाहर हुए हैं। करण पटेल ने अपनी बीमारी को बाहर होने की वजह बताया है। वहीं तेज प्रताप के मामले में राजनीतिक और कानूनी जिम्मेदारियों को वजह बताया जा रहा है। पटना लौटे तेज प्रताप, बोले- मेरा कैरेक्टर सबसे यूनिक शो से बाहर होने के बाद तेज प्रताप देर रात पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने शो के अनुभव को अच्छा बताया। जब उनसे पूछा गया कि शो में सबसे अलग कैरेक्टर किसका था, तो तेज प्रताप ने अपने अंदाज में कहा कि सबसे यूनिक उनका कैरेक्टर था।

‘मेरे जाने के बाद पता चलेगा शो चलता है या नहीं’ तेज प्रताप ने शो से बाहर होने पर मजाकिया अंदाज में कहा कि उनके जाने के बाद पता चलेगा कि शो चलता है या नहीं। उन्होंने कहा कि हो सकता है उनके जाने के बाद शो चले या नहीं चले, लेकिन वह चाहेंगे कि शो आगे चलता रहे।

तेज प्रताप ने TRP को लेकर भी किया दावा तेज प्रताप ने यह भी दावा किया कि शो में उनके रहने की वजह से Rise And Fall की TRP बढ़ी थी। शो में शामिल होने के बाद उनके अलग अंदाज और बेबाक बातचीत ने दर्शकों का ध्यान खींचा था। वह शो के पहले ‘Ultimate Ruler’ भी बने थे।

राजनीतिक और कानूनी जिम्मेदारियों के बीच शो से विदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेज प्रताप के शो से बाहर होने की वजह उनकी राजनीतिक और कानूनी जिम्मेदारियां बताई जा रही हैं। शो के नियमों के तहत अपनी इच्छा से बाहर होने वाले कंटेस्टेंट पर पेनल्टी का प्रावधान बताया गया है। हालांकि, तेज प्रताप के मामले में अलग व्यवस्था किए जाने की बात सामने आई है।

रोहिणी आचार्य पर भी तेज प्रताप ने दिया जवाब पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप से बिहार से जुड़े सवाल भी पूछे गए। रोहिणी आचार्य के बिहार आने को लेकर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा, ‘अच्छी बात है, वह आई हैं।’ इस दौरान वह अपने सामान्य बेबाक अंदाज में नजर आए।