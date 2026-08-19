डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति में लालू परिवार को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रही खींचतान के बीच अब परिवार में एकजुटता के संकेत दिखाई देने लगे हैं।

तेजस्वी यादव के पक्ष में उनकी बहन रोहिणी आचार्य के उतरने के बाद अब बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी उनके राजनीतिक कदम का समर्थन किया है।

तेज प्रताप ने सिवान में छात्रों पर हुई फायरिंग और छात्र-युवाओं के मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव की ओर से निकाले जा रहे लोकभवन मार्च का समर्थन किया है।

तेज प्रताप यादव ने बुधवार को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि सिवान में छात्रों पर हुई फायरिंग और छात्रों के घायल होने की घटना बेहद चिंताजनक है। पेपर लीक सहित छात्रों और नौजवानों के हक की लड़ाई लगातार जारी है।

तेजस्वी के मार्च को दिया समर्थन तेज प्रताप ने अपनी पोस्ट में कहा कि छात्रों के मुद्दों को लेकर हुए आंदोलन में वह स्वयं भी शामिल हुए थे और इसके लिए उन्हें तीन दिन जेल में रहना पड़ा था। उन्होंने कहा कि आज अगर राजद नेता तेजस्वी यादव छात्रों और युवाओं की मांगों को लेकर मार्च निकाल रहे हैं तो जनशक्ति जनता दल की ओर से वह इस मार्च का समर्थन करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों और युवाओं के हित में उठाई जा रही आवाज को उनका समर्थन जारी रहेगा। तेज प्रताप ने कहा कि जनशक्ति जनता दल छात्रों और नौजवानों के अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाता रहेगा। 'जब तक मांगें पूरी नहीं, जारी रहेगी लड़ाई' तेज प्रताप ने कहा कि जब तक छात्रों और युवाओं की जायज मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक उनकी पार्टी की लड़ाई और आवाज जारी रहेगी। उन्होंने अपनी पोस्ट का समापन 'छात्रों का हक, हमारी लड़ाई, युवाओं की आवाज, हमारी आवाज' के नारे के साथ किया।