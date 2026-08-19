जागरण संवाददाता, पटना। सिवान में एके 47 से फायरिंग के विरोध में राजद के कार्यकारी अध्‍यक्ष तेजस्‍वी यादव के नेतृत्‍व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन क‍िया।

गांधी मैदान के जेपी गोलंबर से निकले लोकभवन मार्च को डाकबंगला चौराहे पर रोकने की कोशि‍श की गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड‍िंग तोड़ दी ओर आयकर चौक की ओर बढ़ गए।

(ह‍िरासत में लि‍ए जाने के बाद मीड‍िया से बात करते तेजस्‍वी यादव।)

आयकर चौराहे से प्रदर्शन को आगे नहीं बढ़ने द‍िया गया। इस दौरान पुलिस से प्रदर्शनकारियों की हल्‍की नोकझोंक भी हुई।

(गांधी मैदान से आगे बढ़ते प्रदर्शनकारी।)

तेजस्‍वी यादव स्‍वयं बैरिकेड‍िंग लांघकर बढ़ गए। आयकर चौक के पास भी बड़ी संख्‍या में पुलिस मुस्‍तैद थी। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चलाए गए।

(नकली एके 47 लेकर प्रदर्शन करते कार्यकर्ता।)

इसके बाद तेजस्‍वी यादव, मीसा भारती, राज्‍यसभा सदस्‍य संजय यादव समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ल‍िया गया। वाटर कैनन चलाए जाने पर तेजस्‍वी यादव ने कहा क‍ि यह सब सम्राट चौधरी के आदेश पर हुआ है।

लेक‍िन इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्‍होंने कहा कि वे जेल जाने को तैयार हैं। अब जनता जाग चुकी है और सड़कों पर है। सरकार को झुकना ही होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा।

(प्रदर्शन के दौरान गाड़ी पर चढ़े राजद सांसद अभय कुशवाहा।)

(प्रदर्शन करते राजद समर्थक।)

(आयकर चौराहे पर चलाया गया वाटर कैनन। सभी फोटो:PTI)

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