डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की सियासत में इन दिनों बयानों की जंग तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जुबान फिसलने से शुरू हुआ विवाद अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और रोहिणी आचार्य तक पहुंच गया है।

मांझी के तंज पर रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव का बचाव करते हुए पलटवार किया और इस सियासी वार-पलटवार में बिहार सरकार की मंत्री एवं भाजपा नेत्री श्रेयसी सिंह का नाम भी जोड़ दिया।

दरअसल, 17 अगस्त को पर्वत पुरुष दशरथ मांझी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजद कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी।

कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने श्रद्धांजलि देते समय दशरथ मांझी की जगह गलती से जीतन राम मांझी का नाम ले लिया। हालांकि, अपनी गलती का अहसास होने के बाद तेजस्वी ने तुरंत सुधार कर दिया।

तेजस्वी की गलती पर मांझी ने कसा तंज

तेजस्वी की इस जुबान फिसलने को जीतन राम मांझी ने राजनीतिक मुद्दा बना लिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी पर तंज कसा। मांझी ने लिखा, 'नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। शायद रात वाला उतरा नहीं।'

मांझी के इस बयान के बाद राजद की ओर से भी पलटवार हुआ। कुछ ही घंटे बाद रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर केंद्रीय मंत्री को निशाने पर लिया। उन्होंने तेजस्वी के बचाव में मांझी की भाषा और उनके बयान पर सवाल उठाए।