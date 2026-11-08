अनंत सिंह के लिए नदावां गांव में 108 लोग करेंगे सुंदरकांड का अखंड पाठ, रोज चलेगा भंडारा

डिजिटल डेस्क, पटना। मोकामा से विधायक अनंत सिंह इन दिनों राजनीतिक मुश्किलों से घिरे हुए हैं। इस वजह से उनके पैतृक गांव नदावां में भी बेचैनी का माहौल है।

विधायक पर आए इस संकट को दूर करने और क्षेत्र में शांति-समृद्धि की कामना को लेकर ग्रामीणों ने धार्मिक अनुष्ठान का सहारा लिया है। शनिवार से गांव में चार दिवसीय अखंड रामचरितमानस पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है।

इस अनुष्ठान के दौरान 108 ग्रामीण मिलकर अखंड सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक अनंत सिंह पर आया संकट पूरे गांव की परेशानी से जुड़ा है, इसलिए भगवान राम और संकटमोचन हनुमान की शरण में जाकर उनके कष्टों के निवारण की प्रार्थना की जा रही है।

रोजाना भंडारा चार दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में रोजाना भंडारे की व्यवस्था की गई है। इस महाअनुष्ठान का समापन 10 नवंबर को पूर्णाहुति और महाप्रसाद वितरण के साथ संपन्न होगा। विधायकी रद होने का खतरा बरकरार जदयू से निष्कासित होने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही है। पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के आरोप में विधानसभा सचिवालय ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।