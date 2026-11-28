जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में सुधा दूध पीने वाले उपभोक्ताओं को एक दिसंबर से दूध के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी। काम्फेड ने पाउच दूध की कीमतों में तीन से चार रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

नई दरें एक दिसंबर से लागू होंगी। इसके तहत सुधा गोल्ड, सुधा शक्ति और सुधा काउ मिल्क की कीमतें बढ़ाई गई हैं। नई दरों के अनुसार, सुधा गोल्ड का आधा लीटर का पैकेट अब 37 रुपये और एक लीटर का पैकेट 72 रुपये में मिलेगा।

इसी तरह सुधा शक्ति का आधा लीटर का पैकेट 33 रुपये और एक लीटर का 64 रुपये में उपलब्ध होगा। वहीं, सुधा काउ मिल्क के आधा लीटर पैकेट की कीमत 32 रुपये और एक लीटर पैकेट की कीमत 62 रुपये होगी।