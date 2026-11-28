जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में बोतलबंद पेयजल की गुणवत्ता और वैधता की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की खाद्य संरक्षा इकाई ने शनिवार को दो प्रतिष्ठानों में छापेमारी की।

इस दौरान मीठापुर के न्यू बंगाली टोला स्थित मां जानकी स्टोर से 30 हजार रुपये मूल्य का पैकेटबंद पेयजल जब्त किया गया। साथ ही इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई। दोनों प्रतिष्ठानों से जांच के लिए पेयजल के कुल चार नमूने लिए गए।