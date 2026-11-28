जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर राजधानी की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक लगातार पांच दिनों तक शहर के सात प्रमुख मार्गों पर व्यावसायिक भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक यह प्रतिबंध लागू होगा। विधानसभा सत्र के दौरान संभावित भीड़ और जाम की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस ने यह विशेष व्यवस्था की है।

इन सात रास्तों पर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद जारी यातायात परामर्श के अनुसार निर्धारित समय में गर्दनीबाग, हार्डिंग रोड, सप्तमूर्ति (शहीद स्मारक) क्षेत्र, भिखारी ठाकुर आरओबी, मेंगल्स रोड, आर-ब्लाक और वीरचंद पटेल पथ पर व्यावसायिक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

इन मार्गों पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक भारी व्यावसायिक वाहन नहीं चल सकेंगे। वाहन चालकों को इन रास्तों पर प्रवेश से बचने की सलाह दी गई है। सचिवालय और विधानसभा के आसपास बढ़ेगा ट्रैफिक दबाव विधानसभा सत्र के दौरान हार्डिंग रोड, सचिवालय मार्ग, सप्तमूर्ति शहीद स्मारक क्षेत्र और वीरचंद पटेल पथ पर यातायात का दबाव बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा भिखारी ठाकुर आरओबी और आर-ब्लाक के ऊपरी एवं निचले मार्ग पर भी विशेष निगरानी रहेगी।

मेंगल्स रोड पर भी सुबह के समय आवाजाही प्रभावित हो सकती है। ऐसे में इन रास्तों से गुजरने वाले लोगों को पहले से अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है। जाम से बचना है तो इन तीन रास्तों का करें इस्तेमाल यातायात पुलिस ने आम वाहन चालकों की सुविधा के लिए बेली रोड, अटल पथ और स्ट्रैंड रोड को वैकल्पिक मार्ग के रूप में निर्धारित किया है। प्रतिबंधित मार्गों के आसपास जाने वाले वाहन चालक इन रास्तों का उपयोग कर सकते हैं। इससे विधानसभा सत्र के दौरान यातायात के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।

वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील ट्रैफिक एसपी ने आम लोगों और वाहन चालकों से जारी यातायात परामर्श का पालन करने की अपील की है। निर्धारित समय में प्रतिबंधित मार्गों पर भारी व्यावसायिक वाहन लेकर नहीं पहुंचने की सलाह दी गई है। यातायात संबंधी असुविधा और संभावित जाम से बचने के लिए लोगों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने को कहा गया है।