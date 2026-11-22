राज्य ब्यूरो, पटना। विश्वप्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला रविवार से शुरू होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मेले का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता करेंगे। मेला एक महीने तक चलेगा।

पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि मेला क्षेत्र में सांस्कृतिक पंडाल और आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज बनाया गया है। सांस्कृतिक पंडाल में पर्यटकों की सुविधा के लिए सूचना केंद्र भी खोला गया है।

यहां पर्यटक गाइड तैनात रहेंगे। मेले के दौरान हर दिन स्थानीय कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।

पर्यटकों के ठहरने के लिए पर्यटन निगम की ओर से पर्यटन ग्राम में छह राजवाड़ी टेंट (स्वीस काटेज) बनाए गए हैं।

सभी काटेज में डबल बेड और अटैच बाथरूम की व्यवस्था है। इनका किराया भारतीय पर्यटकों के लिए तीन हजार रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए पांच हजार रुपये प्रतिदिन रखा गया है।

दो तरह के टूर पैकेज की सुविधा

पर्यटन विभाग ने पटना से सोनपुर आने-जाने के लिए दो विशेष टूर पैकेज तैयार किए हैं। दो दिन और एक रात के फैमिली पैकेज के लिए दो लोगों को 5200 रुपये देने होंगे। इसमें एसी इटियोस वाहन, गाइड, ठहरने, नाश्ते, दोपहर और रात के भोजन के साथ स्नैक्स व पानी की सुविधा मिलेगी।