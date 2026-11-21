जागरण संवाददाता, पटना। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में देशी-विदेशी पर्यटकों को पारंपरिक ग्रामीण परिवेश, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ मनोरंजन का भी भरपूर अनुभव देने की तैयारी की जा रही है।

नखास क्षेत्र, चिड़िया बाजार और लकड़ी बाजार में आकर्षक झूले लगाए जा रहे है। इन बाजारों में झूलों की स्थापना और मनोरंजन स्थलों को सजाने-संवारने का काम तेजी से चल रहा है।

छोटे बच्चों के लिए आकर्षक झूले

छोटे बच्चों के लिए आकर्षक झूले लगाए जा रहे है, जबकि युवाओं और बड़ों के लिए रोमांच से भरपूर बड़े झूलों की व्यवस्था की जा रही है। ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन और नाव झूला जैसे मनोरंजन के साधन मेले में पहुंचने वाले सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे।

सोनपुर मेले में झूलों की दुनिया हमेशा से पर्यटकों के लिए खास आकर्षण रही है। दिनभर मेले के विभिन्न बाजारों, पशु बाजार और प्रदर्शनी स्थलों का भ्रमण करने के बाद पर्यटक शाम के समय झूलों का आनंद ले सकेंगे। शाम ढलते ही नखास एरिया से लेकर चिड़िया बाजार और लकड़ी बाजार तक रंग-बिरंगी रोशनी से पूरा इलाका जगमगा उठेगा। झूलों की आवाज, रोशनी और लोगों की चहल-पहल मेले के उत्सवी माहौल को और खास बनाएगी। खान-पान की संस्कृति से रूबरू होंगे पर्यटक मेले में विशेष फूड कोर्ट की व्यवस्था की जा रही है, जहां राज्य के पारंपरिक व्यंजनों और विविध पकवानों को उपलब्ध कराने की तैयारी है। इस पहल का उद्देश्य मेले में आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों को बिहार के स्वाद, संस्कृति और पारंपरिक खान-पान से रूबरू कराना है।