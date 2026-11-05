Silver Rate Today: चांदी की कीमतों में हलचल, ₹1.93 लाख किलो पहुंचा सिल्वर, इस धनतेरस कितने में मिलेगा सिक्का

जागरण संवाददाता, पटना। सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों पर भी लोगों की नजर बनी हुई है। अगर आप चांदी के सिक्के खरीदने की योजना बना रहे हैं या आज का सिल्वर रेट जानना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। पाटलीपुत्र सर्राफा संघ की ओर से 5 नवंबर 2026 को चांदी के नए रेट जारी किए गए हैं।

इसके मुताबिक, 9999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 1,93,000 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है। वहीं, 9900 शुद्धता वाली चांदी का भाव 1,91,000 रुपये प्रति किलो है। 9999 और 9900 सिल्वर का ताजा भाव सर्राफा संघ की रेट लिस्ट के अनुसार, 9999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 1,93,000 रुपये प्रति किलो है। वहीं, 9900 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 1,91,000 रुपये प्रति किलो निर्धारित की गई है। इस हिसाब से दोनों की कीमतों में 2,000 रुपये प्रति किलो का अंतर है।

925 और 800 सिल्वर का क्या है रेट? आभूषण बनाने में इस्तेमाल होने वाली 925 शुद्धता की चांदी की बिक्री दर 190 रुपये प्रति ग्राम है। इसकी खरीद दर 186 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं, 800 शुद्धता वाली चांदी की बिक्री दर 174 रुपये और खरीद दर 168 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई है। इसके अलावा सिल्वर ऑर्नामेंट की बिक्री दर 161 रुपये प्रति ग्राम और खरीद दर 156 रुपये प्रति ग्राम है।